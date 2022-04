Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a parasit teritoriul Romaniei in cursul dimineții Elena Udrea. Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALIATI - Elena Udrea a parasit teritoriul României în cursul dimineții, transmite Poliția Capitalei. Instituția face precizarea ca aceasta nu avea…

- Update: Poliția a ajuns acasa la Elena Udrea. Dupa proceduri aceștia o vor lua și o vor duce la penitenciar.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justitie a respins azi contestațiile in anulare formulate in dosarul „Gala Bute”. Elena Udrea, Rudel Obreja și Tudor Breazu, trimiși in judecata de DNA in aprilie 2015, vor trebui sa execute pedepsele cu inchisoarea primite in 2018. Figura…

- Magistrații au decis: Elena Udrea merge la inchisoare 6 ani Magistrații au decis: Elena Udrea merge la inchisoare 6 ani Elena Udrea, condamnata definitiv de instanța suprema, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul Gala Bute trebuie sa execute pedeapsa,…

- Elena Udrea a fost condamnata, joi, definitiv, la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”. Practic, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond, pentru 3 infracțiuni de luare de mita. Vom reveni cu detalii. The post Elena Udrea se duce la pușcarie.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…

- Dosarul se afla in atentia completului alcatuit din magistratii: Rodica Cosma, Anca Madalina Alexandrescu si Laura Mihaela Soane, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut masurile asiguratorii dispuse cu privire la bunurile mobile…