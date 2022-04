Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria obținuta de CSA Steaua contra Concordiei Chiajna (3-0), Mihai Stoica l-a ironizat pe Adrian Popa (33 de ani), marcator a doua goluri. Oficialul formației roș-albastre a comentat declarația lui Popa, care a jucat pentru echipa lui Gigi Becali intre 2012-2017 și 2019-2020. „Am jucat pe teren,…

- Marius Maldarașanu (46 de ani), antrenorul celor de la FC Hermannstadt, o „ințeapa” pe Dinamo, posibila adversara de la barajul pentru menținerea/promovarea in Liga 1. Ocupantele locurilor 3 și 4 din play-off-ul ligii secunde (cu excepția Stelei, care nu are drept de promovare) vor infrunta formațiile…

- FC Hermannstadt s-a impus categoric in Ghencea, 4-1, administrandu-le celor de la CSA Steaua prima infrangere pe teren propriu din play-off. Partida a avut o miza in plus pentru Alexandru Pantea, fundașul de 18 ani imprumutat de FCSB la Sibiu. Integralist la oaspeți, Pantea a trait la intensitate maxima…

- Mino Sota, 27 de ani, mijlocașul defensiv al celor de la Hermannstadt, a povestit intr-un interviu pentru Libertatea cum și-a descoperit personalitatea la peste 8.000 de kilometri departare de casa și de ce ii place stilul de viața din Sibiu, propunandu-și ca intr-un an sa poata vorbi fluent in romana.…

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. Președintele celor de la Hermannstadt, Dani Coman spera ca echipa sa sa promoveze direct in Liga…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Octavian Popescu dupa golul marcat cu FC Voluntari. Oficialul roș-albaștrilor l-a laudat pe Octavian Popescu pentru faptul ca a ințeles sa șuteze mai mult la poarta in timpul meciului și susține ca acum…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, l-a laudat pe Idriz Batha (29 de ani), mijlocașul central de la UTA. Mai intai, oficialul FCSB-ului a gasit o explicație pentru lipsa de eficiența a aradenilor in fața porții. UTA nu a marcat nici impotriva lui Dinamo (0-0), deși „cainii” au terminat partida…

