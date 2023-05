Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu a dat de pamant cu Horațiu Feșnic, dupa derbiul dintre Rapid - FCSB, terminat cu victoria vișiniilor, scor 1 - 0, dar cu grave greșeli de arbitraj din partea centralului Horațiu Feșnic și al lui Rareș Vidican, arbitrul VAR. De menționat ca ambii arbitri sunt din Cluj Napoca.Victoria vișiniilor…

- Rapid s-a impus in derby-ul cu FCSB, 1-0, in cel mai tare meci al etapei a 5-a din play-off-ul Ligii 1, la capatul unui duel cu multe duritați, in care portarul Horațiu Moldovan și mijlocașul Alexandru Albu s-au remarcat. Formația lui Adrian Mutu a reușit sa deschida scorul in minutul 21, iar pana la…

- Victoria reușita de Rapid in fața Chindiei, 2-0, a readus voia buna in vestiarul giuleștenilor. Fotbaliștii lui Adrian Mutu au inceput puși pe șotii saptamana in care le vor infrunta in campionat pe FC Botoșani și Hermannstadt. Fundașul Claudiu-Belu Iordache a avut parte de o surpriza luni dimineața,…

- Rapid a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 2-0, in runda cu numarul 27 din SuperLiga. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, crede ca prestația de astazi a fost aproape perfecta. Adrian Mutu, dupa Rapid - Chindia 2-0: „Lui Costasche ii lipsesc doar golurile” „Am jucat bine, am dominat meciul, am jucat…

- La conferința de presa de dupa CS Mioveni – Rapid 0-0, Adrian Mutu a dezvaluit ce probleme a avut cu fanii gazdelor. Crescut la rivala FC Argeș, Adrian Mutu a avut parte de o primire ostila din partea suporterilor lui CS Mioveni, declarand ca aceștia l-au injurat in timpul meciului. VIDEO Adrian Mutu…

- Adrian Mutu (44 de ani) l-a certat pe Alexandru Ionița II (28 de ani), din cauza unei decizii neinspirate luate in debutul reprizei secunde a meciului CS Mioveni și Rapid. Rapid s-a apropiat cu greutate de poarta lui CS Mioveni in prima repriza. Imediat dupa reluare, giuleștenii au avut o șansa nesperata…

- Rapid - FCU Craiova 1-2 | Adrian Mutu, tehnicianul giuleștenilor, a vorbit la final despre importanța golului marcat de Juan Bauza in secunda 45. „A fost un meci dificil, a fost o seara ciudata, am inceput prost jocul, am primit gol in secunda 45 și asta ne-a turnat plumb in picioare. Ne-a luat minute…