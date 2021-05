Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Pantea, fost director al operatorului Hidro Prahova, a obtinut in instanta anularea acordului de recunoastere a vinovatiei pe care l-a incheiat cu procurorii DNA. Acordul a fost validat de instanta de judecata intr-un dosar de luare de mita disjuns dintr-o speta ampla in care au fost puși sub…

- Premierul desemnat Igor Grosu iși va prezenta astazi echipa și programul de guvernare in Parlament, ulterior va cere votul de incredere. Deputatul Platformei DA, Liviu Vovc susține ca acesta nu a luat inca o decizie daca dorește sa-și asume guvernarea. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Luna martie a devenit cea mai neagra pagina din istoria handbalului romanesc. Este luna cand, daca ne-am fi respectat trecutul, ar fi trebuit sa sarbatorim 60 de ani de la primul titlu de campioni mondiali la handbal masculin și 47 de ani de la ultimul titlul mondial. Dar, in loc de sarbatoare a fost…

- Mircea Negulescu este ferm convins ca protestele din fața casei acționarului de la Realitatea PLUS nu au fost spontane. Fostul procuror vine cu o ipoteza-șoc: toata acțiunea ar fi fost comandata, de la distanța, din Serbia, de catre fugarul Sebastin Ghița, patron la Romania TV și la mai multe companii…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban (PNL), a anunțat marți dupa ședința Birourilor Permanente Reunite ca s-a decis calendarul dezbaterilor si votului pe legea bugetului de stat si pe legea bugetului asigurarilor sociale. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem…

- Liderul Pro Moldova, Andrian Candu, spune ca decizia formațiunii sale de a vota sau nu Guvernul Nataliei Gavrilița va fi determinata de intenția premierului desemnat de a guverna sau nu țara. Andrian Candu spune ca programul propus de Gavrilița este unul bun, dar daca premierul desemnat le…

- In urma unui raport ANAF de 500 de pagini obținut de jurnaliștii noștri, in redacție au ajuns toate datele care il ingroapa pe milionarul fugar. Ghița s-a folosit de firma unui apropiat, Federal Media Partner, din Ploiești, prin care au fost rulate milioane de euro, multe primite sub forma de imprumut…

- In urma unui raport ANAF de 500 de pagini obținut de jurnaliștii noștri, in redacție au ajuns toate datele care il ingroapa pe milionarul fugar. Ghița s-a folosit de firma unui apropiat, Federal Media Partner, din Ploiești, prin care au fost rulate milioane de euro, multe primite sub forma de imprumut…