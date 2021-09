Atunci cand vrei sa te joci, cea mai dificila parte este alegerea jocului. Sunt o mulțime de jocuri de societate pe care adulții le practica in prezent. Unul dintre cele mai de renume jocuri de societate practicate de adulți este Catan. Este considerat unul dintre cele mai influente si importante jocuri din toate timpurile, declansand o epoca de aur a jocurilor moderne de masa si schimband peste 20 de milioane de exemplare in cei 25 de ani de cand a fost lansat pentru prima data. Catan este un joc de societate pentru doi pana la patru jucatori in care concurezi pentru a aduna resurse si a construi…