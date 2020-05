Stiri pe aceeasi tema

- De joburi iși cauta romanii in plina pandemie. BestJobs: Cautarile pentru locuri de munca de acasa au crescut cu 75%, in aprilie Numarul cautarilor pentru locuri de munca de acasa a crescut cu 75% in luna aprilie, comparativ cu acelasi interval din 2019, job-ul vedeta provenind de la Olx.ro, care a…

- Aproximativ 5,4% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, lucrau in mod obisnuit de acasa in anul 2019, statele membre cu cea mai scazuta pondere a persoanelor care lucreaza de acasa fiind Bulgaria (0,5%) si Romania (0,8%), arata datele

- JOB… Vesti bune pentru vasluienii ramasi fara locuri de munca in plina pandemie de coronavirus. Consiliul Judetean Vaslui face angajari pe perioada nedeterminata. Saptamana aceasta a scos la concurs mai multe posturi de consilier, clasa I, diferite grade profesionale, de la cel debutant (fara vechime…

- Cele mai cautate joburi dupa izbucnirea pandemiei cu coronavirus au fost cele care permit munca la distanta. Transporturile, turismul si HoReCa au inghețat angajarile Cele mai multe cautari pentru un loc de munca pe platforma de recrutare online Bestjobs.ro au fost pentru job-uri "remote"…

- Drama in plina pandemie. Aflat la Roma, un roman a ramas fara casa și fara loc de munca, informeaza oradesibiu.ro.Originar din Sibiu, Rusalim Lepșa, 34 de ani, a lucrat in ultimii ani in construcții, in Italia. Criza de coronavirus l-a lasat fara loc de munca și acum, tot ce vrea, este sa se intoarca…

- Noul context economic si social schimba si raportarea angajatilor si angajatorilor la conceptul de munca de la domiciliu. Astfel, numarul de joburi remote disponibile s-a triplat, de la inceputul lunii martie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata un studiu publicat de eJobs.

- Romanii au continuat sa-și caute joburi noi, iar companiile au inregistrat cu 5% mai multe aplicari la joburi comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cele mai multe cautari din februarie au fost in transport și financiar contabil, potrivit BestJobs.Cele mai multe cautari de joburi…

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) si Austria (10%), la polul opus situandu-se…