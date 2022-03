Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii care se refugiaza in Romania, prin punctul de trecere a frontierei de la Isaccea, Tulcea, sunt ajutati si printr-un cunoscut ONG din Constanta, Centrul pentru Resurse Civice, condus de Cosmin Barzan, activist cu state vechi.

- Ucrainenii care incearca sa scape din calea invadatorilor ruși sunt intampinați de voluntari romani la punctul de trecere a frontierei din Sighet și primesc imediat oferte de cazare, insa majoritatea se afla doar in tranzit prin Romania.

- In prezent, potrivit informațiilor furnizate de catre Poliția de Frontiera Romana, in punctele de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II, in judetul Arad, precum si PTF Petea si Urziceni din judetul Satu Mare, situate la granita cu Ungaria, se inregistreaza o crestere a valorilor de trafic pe sensul…

- Conflictul militar asumat de Federația Rusa este prezent la granițele Romaniei, a declarat, vineri, vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu, spunand ca suntem "amenintati direct, la granita".

- Asistam la o schimbare la fața a pieței muncii. Romania e una dintre cele mai bune tari pentru cei care vor sa combine munca remote și calatoriile. O arata un clasament realizat de platforma momondo.ro. Pandemia a schimbat cu totul modul de lucru. Nu mai este necesara prezența fizica la birou, in multe…

- 500 de tone de deșeuri din imbracaminte second-hand, importate ilegal, au fost gasite vineri de polițiști la un depozit din Targu Mureș, in urma unor percheziții. Anchetatorii spun ca este cel mai mare depozit din țara cu haine second-hand, iar firma care le aducea in Romania facea astfel de importuri…

- Proiectul de lege care prevede includerea nomazilor digitali in categoria strainilor care pot beneficia de viza de lunga sedere, adoptat, marti, de Camera Deputatilor, reprezinta un instrument prin care Romania poate fi promovata, a declarat parlamentarul USR Diana Buzoianu. “Legea pentru nomazii digitali…

- Anul acesta a fost, cu siguranța, unul al revenirii pentru piața muncii. Cu o medie de peste 30.000 de joburi noi și peste 1.000.000 de aplicari in fiecare luna pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, 2021 a fost mai mult decat propice pentru schimbarile profesionale. De la inceputul…