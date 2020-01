Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan semneaza cu Netflix dupa ce au renuntat la titlul regal? Au renuntat la titlul regal, iar vietile lui Harry si Meghan sunt pe cale sa se schimbe radical. Cel putin atunci cand vine vorba despre Printul Harry, ceea ce va trai de acum incolo va fi total diferit de tot ce a trait…

- Universitatea Bucuresti avertizeaza asupra unei tentative de phishing in care sunt utilizate referinte ale institutiei, in ultimele zile mai multe persoane si firme primind mesaje cu titlul ”Cerere de oferta – Universitatea din Bucuresti”. Evenimentul este cercetat de specialistii CERT-RO.

- Regina Elizabeth II a Marii Britanii este dezamagita de decizia ducilor de Sussex de a renunta la rolul in familia regala, scrie BBC.Citește și: Mihai Tudose s-a reinscris in PSD / DOCUMENT Printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, americanca…

- Dj Wanda a avut parte de unul dintre cei mai frumoși ani din viața ei, dar și de cel mai special Craciun. Vedeta și soțul ei au petrecut primele Sarbatori impreuna, fiind casatoriți de cateva luni, bruneta primind un cadou care a lasat-o cu gura masca.

- Corina Cretu a primit titlul Doctor Honoris Causa, din partea Academiei de Studii Economice de la Chisinau. Corina Cretu a votat, in 2014, in Parlamentul European, Acordul de asociere cu Uniunea Europeana. A acordat guvernului de la Chisinau fonduri europene, in perioada mandatului sau de comisar…

- Gabriela Firea a oferit, joi, Preafericitului Parinte Patriarh Daniel titlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti.Ceremonia a avut loc la Resedinta Patriarhala incepand cu ora 18:00, informeaza basilica.ro. Citește și: S-a intors roata- PSD vrea dublarea alocațiilor pentru…

- Actorul american Joaquin Phoenix a primit titlul de persoana anului 2019 din partea organizației PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), fiind onorat pentru promovarea și apararea drepturilor animalelor, potrivit The Hollywood Reporter, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima…

- Prima schimbare de antrenor dupa Turneul Campionilor a fost anunțata de Kiki Bertens. Pe contul personal de Instagram, olandeza a scris ca a renunțat la colaborarea cu Raemon Sluiter.Bertens (27 de ani, 9 WTA) și Raemon Sluiter au colaborat în ultimii patru ani, alaturi de acesta Kiki ajungând…