Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Pop, iubita lui Dan Pavel, face primele declarații despre povestea de dragoste cu prezentatorul TV. Ea spune despre acesta ca e un barbat foarte romantic, iar el afirma ca se completeaza perfect. Cand a inceput povestea lor de iubire.

- Pepe a devenit tatic pentru a treia oara. De aceasta data insa, a devenit tata de baiat. Iubita artistului a adus pe lume un copil perfect sanaros, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire. La cateva zile dupa ce și-a ținut in brațe baiețelul, prezentatorul ”Te cunosc de undeva” a facut…

- Dan Pavel și iubita sa, Ana Maria Pop, s-au afișat impreuna la festivalul Saga, iar cei doi au aratat superb impreuna. Prezentatorul Survivor a publicat doua imagini pe social-media, intr-o ipostaza extrem de tandra alaturi de partenera, așa cum fanii nu i-au mai vazut niciodata, scrie click.ro. Vedeta…

- Daniel Pavel, prezentatorul Survivor Romania, s-a afișat cu noua sa iubita la Saga Festival, informeaza Libertatea. De cateva luni, Daniel Pavel traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ana Maria Pop. Prezentatorul de la PRO TV, in varsta de 45 de ani, a inceput noua relație inainte cu puțin…

- Ștefania Ștefan a parasit competiția ,,Survivor Romania 2022”. Aceasta a plecat in lacrimi de la consiliul de eliminare. Majoritatea fanilor emisiunii o vedeau caștigatoarea concursului sportiv din Dominicana, dar soarta ei s-a schimbat intr-o secunda, iar din cea mai buna din show a ajuns sa urmareasca…

- Weekend-ul acesta, Radu Valcan și Adela Popescu și-au botezat cel de-al treilea copil. Dupa ce a postat primele imegini de la frumosul eveniment, prezentatorul de la Insula iubirii a facut și primele declarații despre creștinarea fiului sau și petrecerea de dupa.

- Daniel Pavel se antreneaza din greu in Republica Dominicana, cot la cot cu participanții de la Survivor Romania 2022. Prezentatorul show-ului de la PRO TV are un fizic de invidiat și o disciplina de fier, fiind unul dintre barbații cei mai curtați din showbizul autohton. Cum se menține in forma gazda…

- Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor Romania” 2022, a dezvaluit ce face in culisele emisiunii, ce nu vad telespectatorii pe TV, in cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro. Se bucura de intreaga experiența din Republica Dominicana, chiar daca nu are parte de multe clipe de odihna. „Nu am privit niciodata…