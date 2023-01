Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc vine cu vești de ultima ora despre vremea schimbatoare din Romania. Cei mai mulți cetațeni au ramas surprinși de temperaturile din ultima perioada care nu au fost deloc unele obișnuite ultimelor luni. Iata ca prezentatorul rubricii meteo de la Pro TV a adus acum mai multe detalii. De…

- Alexia Eram petrece Craciunul alaturi de familie, iar Mario Fresh a ramas in Romania. Aceștia au decis sa mearga in New York timp de o saptamana, timp in care iși vor crea numeroase amintiri frumoase. Vedeta a impartașit cu fanii din mediul online mai multe fotografii din metropola.

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022.

- Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din țara ei, Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Muncii a anunțat ca pensiile incep sa fie distribuite chiar din ziua de vineri, 2 decembrie prin Poșta Romana, deși angajații instituției sunt in minivacanța pana luni, 5 decembrie. Milioanele de pensionari din Romania iși vor putea face cumparaturile și planurile de sarbatori inca din prima…

- Ionut Vina este "undercover" atunci cand iese in oraș. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fotbalistului și l-au surprins pe strazile din Capitala. Ionuț Vina a fost exclus din lotul pentru meciul cu Rapid de catre Mirel Radoi. Iata cum decurge…

- Anuntul zilei pentru romanii cu pensii de pana in 1.800 de lei. Ce a transmis președintele PSD, Marcel Ciolacu, cu privire la veniturile pensionarilor. Nu toți varstnicii vor beneficia de majorarea pensiilor, potrivit politicianului social-democrat. Anuntul zilei pentru romanii cu pensii de pana in…

- In aceste zile se discuta, din nou, despre pensii, majorare și cota unica de impozitare. Conform liderului PSD, ar trebui sa se renunțe la acest sistem de impozitare. Marcel Ciolacu spune ca am ramas printre ultimii din Europa. In state, precum Islanda, țara cu cel mai bun sistem de pensii in 2022,…