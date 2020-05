Stiri pe aceeasi tema

- Indragita prezentatoare de televiziune și iubita lui Smiley are foarte mult timp și cand nu gatește sau nu posteaza pe rețelele de socialziare ofera interviuri, unde povestește tot felul de secrete. Astfel ca intr-un interviu oferit lui Virgil Ianțu i-a povestit acestuia cateva secrete pe care nu le…

- Indragita solista și soțul ei, Lucian Mitrea, au parte azi, 7 mai, de o mare sarbatoare in familie și a ținut sa le spuna și prietenior lor de pe rețelele de socialzaire despre ce este vorba. Andreea Banica este fericta pentru ca are doi copii frumoși, iar fiica ei Sofia iși sarbatorește aztazi ziua…

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- Indragita solista a revenit in atenția fanilor cu o super piesa energica care se numește ”Not My Baby”, o melodie EDM, in stilul cu care artista a devenit cunoscuta publicului. Surpriza acestui video este ca Inna a devenit personaj animat. Inna și echipa ei de producție este mereu plina de surprize.…

- Indragita actrița și prezentatoare TV are ceva probleme in plina epidemie de Corona Virus. Adela Popescu a ramas singura avand in vedere ca soțul ei Radu Valacan a plecat in Republica Dominicana sa filmeze un reality-show iar ea a racit și a ramas acasa alaturi de parinții ei și cei doi copii. Adela…

- Indragita solista care s-a lansat in showbiz inca de mica a revenit in atentia fanilor sai u un nou videoclip la piesa “Ce faci, fata?” Sore a filmat pentru acest nou proiect alaturi de cele mai bune prietene ale ei dar si alaturi de Erin, fiica ei, care este o foarte buna actrita! Sore a... Read More…

- Indragita solista de la Andre, care mai canta și solo este inebunita dupa tatuaje și a povestit fanilor sai intr-un vlog ca și-a facut cel de-al optulea tatuaj. Andreea Antonescu mai are șapte și a povsetit in filmulețul pe care il vedeți și mai jos ca in adolescența, la 15 ani, visa sa-și faca un...…