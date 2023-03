Stiri pe aceeasi tema

- Andra Gogan se bucura de titlul de cea mai urmarita femeie din Romania. Celebra vloggerița are 10,6 milioane de fani pe TikTok și 1,76 de abonați pe YouTube. Artista a facut declarații emoționante, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Valerie lunga a oferit primul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars dupa ce a fost surprinsa ca s-a sarutat cu barbatul de care spunea ca ii este doar prieten. Iata ce spune celebra influencerița despre imaginile momentului!

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!

- Nicoleta Nuca a surprins pe toata lumea dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca ar vrea sa adopte un copil, iar acum a facut primele declarații exclusive despre acest lucru. Se pare ca artista are planuri mari alaturi de cel care a cerut-o in casatorie, astfel ca a spus și cand se va intampla…

- Cristian Boureanu a pastrat tacerea ani la rand in privința procesului in care este acuzat ca ar fi agresat un polițist, dar și-a schimbat abordarea in aceasta dimineața, dupa cea mai recenta infațișare in fața instanței. Afaceristul a dat declarații in exclusivitate despre stadiu procesului și și-a…

- Madalina Apostol și Nick Radoi au decis sa mearga pe drumuri separate, iar vedeta a facut anunțul in exclusivitate la Antena Stars. Madalina Apostol a vorbit despre motivul desparțirii și unde a ales sa locuiasca dupa separarea de partenerul ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmen Grebenișan a vorbit despre copilarie, iar vedeta a marturisit motivul pentru care nu a facut niciodata Craciunul cu familia. Influencerița iși aduce aminte cu drag de cele mai frumoase momente inca de cand era mica și susține ca ii lipsesc bunicii.

- Adriana Antoni se bucura de o frumoasa cariera in muzica și este mai tot timpul ocupata. Cum reușește indragita cantareața sa se mențina mereu in forma. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cat de atenta este cand vine vorba de alimentație.