Anamaria Prodan iși dorește ca scandalul cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf sa ramana in urma, iar problemele pe care le au sa fie discutate de ei doi, in privat. Sexy impresara și-a cerut scuze, in mod public, pentru tot ceea ce s-a intamplat și ar vrea ca totul sa se rezolve pentru a avea armonie in viața.