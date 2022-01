Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul, actorul, artistul emerit al Republicii Moldova, Dmitri Koev felicita cititorii Noi.md cu aceasta sarbatoare magica, și dorește ca in anul 2022 sa ne intilnim mai des in incinta Teatrului Cehov și sa ne bucuram de spectacolele preferate. " Deja de cițiva ani ni se intimpla ceva negativ, știm…

- Copiii iși doresc, desigur, dulciuri, hainuțe și jucarii, dar majoritatea adulților intrebați ce-și doresc de la Moș Nicolae, de la Craciun și de la Anul Nou spun ca cel mai mult iși doresc sanatate și sa dispara pandemia. Legenda spune ca Moș Nicolae sosește in fiecare an, in noaptea de 5 spre 6…

- „Cine nu e vaccinat sau n-a trecut prin boala, are doua variante – sa se vindece sau nu, dar acest lucru este valabil petru orice boala.Daca se mai vaccineaza inca 3 milioane de persoane, Romania va ajunge la imunizare de grup rezonabila pentru a trece peste pandemie. Cred ca va mai dura și in cursul…

- Pandemia de coronavirus a dus la o crestere importanta a deseurilor de plastic la nivel mondial, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Academia Chineza de Stiinte, relateaza dpa. Peste 25.000 de tone de deseuri au ajuns deja in oceanele lumii, ceea ce reprezinta o problema de lunga durata…

- In timp ce liderii unor mari puteri economice la nivel mondial semneaza la Glasgow acordul privind incetarea defrisarilor si anularea efectelor acestora pana in 2030, romanii se grabesc sa-și arate susținerea. Politisti de la Biroul pentru combaterea delictelor silvice din cadrul IPJ Bistrita-Nasaud au…

- Dincolo de unele neințelegeri și concluzii nu tocmai pe gustul tuturor, summitul G20 de la Roma a adus și un moment emoționant. Liderii lumii și-au luat la revedere de la Angela Merkel. Cancelarul german, care se retrage, a participat la ultimul ei summit G20, iar omologii sai i-au adus flori și au…

- In acest weekend, liderii politici ai celor mai mari 20 de economii ale lumii se reunesc la Roma pentru summitul G20. Națiunile care fac parte din acest grup reprezinta aproximativ doua treimi din populația lumii și 85% din intreaga producție economica globala. Totodata, din G20 fac parte și cei mai…

- Mulți dintre antreprenorii din Romania și din afara țarii au descoperit in ultima perioada potențialul economic imens care se ascunde in satele romanești. Investiția in case și terenuri din zonele rurale ramase suspendate undeva in secolul al XX-lea, urmata de recondiționarea și inchirierea acestora…