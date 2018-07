Stiri pe aceeasi tema

- Spontaneitatea sau, dimpotriva, lipsa dorinței de a incerca experiențe noi ori lipsa de rabdare in timpul preludiului sunt cateva dintre lucrurile pe care barbații le detesta, in funcție de zodiile in care sunt nascuți. Taurii se numara printre nativii care pot fi dezamagiți cel mai repede.

- Daca in 2017 Berbecii excelau la Limba Romana, Gemenii n-aveau nicio grija ca nu trec, iar Fecioarele țineau ceva tensiune acumulata pana la aflarea rezultatelor la BAC, anul acesta astrele par ca s-au aliniat pentru examenul de BACALAUREAT 2018. Macar așa, ca idee de incurajare...

- ZODIACUL ALIMENTAR: Faptul ca unele persoane sunt gurmande, în timp ce pentru altele mâncarea este doar un combustibil, este strâns legat de mișcarea planetelor la nașterea fiecarui individ.

- Ti-ai pus problema vreodata ca in functie de zodia ta exista un anotimp in care te simti cel mai bine? In acea perioada a anului corpul tau este in cea mai buna forma și se armonizeaza perfect cu mintea si sufletul.

- Umbra sufletului poate creste sau poate scadea, in functie de energia cu care venim in contact, in functie de energia pe care o intretinem mai mult si o raspandim printre ceilalti. Cu cat traim intr-o vibratie mai inalta, cu cat avem emotii pozitive, cu atat sufletul nostru atrage mai putin intuneric.…

- Barbatul Berbec: IntrecereBarbatului Berbec ii place competitia. Cand isi simte amenintata pozitia de “lider” face orice pentru a nu o pierde: cadouri scumpe, atentii etc. Va lua totul in serios si va trata problema cu onoare.

- Fiecare dintre noi suntem nascuți sub un anumit semn zodiacal, iar in funcție de asta suntem intr-un anumit fel. Ne plac unele lucruri, suntem buni la diverse activitați și o sa traim intr-un anumit fel.