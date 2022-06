Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba despre moda, Iulia Albu nu iarta pe nimeni, astfel ca in emisiunea pe care o are la Antena Stars, „Poliția modei”, ea a luat-o in vizor pe Cleopatra Stratan. Criticul de moda a comentat rochia pe care tanara artista a purtat-o la nunta. Virgil Manescu a fost invitat in ediția de sambata…

- In ediția din aceasta seara de la Poliția Modei, Iulia Albu a analizat ținutele vedetelor de la nunta alaturi de invitatul ei, Virgil Manescu. Cei care au intrat in vizorul celor doi au fost Liviu Teodorescu și frumoasa lui soție, Iulia. Iata ce a marturisit criticul de moda!

- Iulia Albu iși dorește sa devina mama din nou. Ce a marturisit vedeta despre relația pe care o are cu fiica ei, Mikaela. Criticul de moda a facut dezvaluiri emoționante și a vorbit despre ritualul saptamanal pe care il are alaturi de fata ei.

- Cel mai ravnit și captivant show TV, America Express, este tot mai aproape sa inceapa! Ei bine in timp ce cele noua echipe au ajuns peste ocean, numele mari din showbiz s-au gandit deja pe cine susțin in marea competiție. Iata de partea cui este Iulia Albu, dar și mesajul emoționant postat pe pagina…

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a facut o afirmație neașteptata la adresa Loredanei Groza. La rubrica ”Șocul Romaniei!”, creatoarea de moda a trebuit sa vorbeasca despre aparițiile șocante ale vedetelor, iar accentul critic a cazut pe Loredana Groza.

- Evoluția vestimentara a Oanei Roman a fost comentata la ediția din aceasta seara a emisiunii Poliția Modei, iar Iulia Albu nu s-a abținut de la critici dure. Invitatul de azi, Romanița Iovan, a facut afirmații care demonstreaza ca nu apreciaza stilul vestimentar al vedetei.

- In ediția din aceasta seara, Iulia Albu a jurizat ținutele vedetelor in cadrul emisiunii Poliția Modei. Criticul de moda a dat carțile pe fața și a vorbit despre felul in care s-a afișat Fuego la un concert. Iata ce a marturisit vedeta!

- De 5 ani, Iulia Albu traiește o frumoasa și discreta poveste de dragoste alaturi de Mike. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , fosta soție a lui Mihai Albu a vorbit despre relația ei, dar și despre cum fiica sa, Mikaela, se ințelege cu partenerul mamei sale. Dupa divorțul de Mihai Albu, Iulia și-a…