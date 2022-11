Stiri pe aceeasi tema

Unele medicamente lipsesc de la apel in farmaciile franceze, iar fenomenul se inrautateste, afectand anumite antibiotice si impunand autoritatilor sanitare sa ia masuri de urgenta, dar, considera unii observatori, este prea tarziu si insuficient - scrie vineri AFP.

Politia din capitala peruviana, Lima, l-a arestat pe cel mai cautat traficant de droguri din Argentina. Raul Martin Maylli Rivera, cetatean peruvian cunoscut sub numele de Dumbo, se ascundea de mai mult de un an. Autoritatile argentiniene emisesera un mandat international de arestare si ofereau o…

Un copil de 2 ani a murit in Italia din cauza unei supradoze de hașiș. Mai mult, in parul copilului au fost gasite urme de cocaina și heroina.

Federatia internationala de schi (FIS) nu exclude posibilitatea de a muta sau de a anula anumite curse din sezonul 2022/2023 al Cupei Mondiale din cauza crizei energetice, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Un incendiu a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la tribuna oficiala a Stadionului 1 Mai din Slobozia. Incendiul a fost provocat de un fulger.

Preturile petrolului au scazut joi cu aproximativ 2 dolari pe baril din cauza comertului volatil, investitorii pregatindu-se pentru posibila revenire pe pietele globale a exporturilor de petrol iraniene si din cauza temerilor ca cresterea ratelor dobanzilor in SUA ar slabi cererea de combustibil,…

Circulatia pe podul provizoriu de la Vadu Rosca a fost oprita, miercuri seara, ca urmare a riscului producerii unei viituri pe raul Putna.