- Elias Charalambous (43 ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu U Cluj, prima din acest sezon de Superliga pentru campioana en-titre. Acesta a discutat și despre regula U21, criticata tot mai des de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Elias Charalambous: „Eu cred ca regula U21 este…

- Mamadou Thiam, 29 de ani, este gata sa semneze cu U Cluj, mutare care se poate realiza in cel mai scurt timp posibil. Ar fi vorba de o revenire dupa un sezon petrecut in fotbalul arab. U Cluj este aproape sa mai dea o lovitura spectaculoasa in mercato estival! "Șepcile roșii" este in negocieri avansate…

- Radu Boboc, 25 de ani, fundaș dreapta ce a retrogradat cu FC Voluntari, este in discuții avansate cu U Cluj pentru a fi al 5-lea transfer estival al „Șepcilor roșii”. Fotbalistul a stat pe tușa cinci luni dupa ce a fost dat afara de la FCSB la inceputul lui 2023. U Cluj este foarte activa in mercato…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca il lasa pe Andrei Vlad (25 de ani) sa plece liber de contract. Portarul de rezerva de la FCSB s-a saturat sa stea pe banca și a cerut sa plece de la echipa roș-albastra. Becali a dezvaluit detalii de la negocieri. E de acord sa-l lase liber pe portarul…

- Fabio Blaga, portarul de 18 ani al echipei ACS Mediaș, din Liga 3, este in atenția mai multor cluburi din Superliga, conform oradesibiu.ro. Goalkeeper-ul in varsta de 18 ani a avut un sezon bun in tricoul celor de la ACS Mediaș și a jucat in 25 de meciuri din sezonul recent incheiat. Fabio Blaga este…

- Panagiotis Tachtsidis, mijlocașul grec de la CFR Cluj, a marcat un gol fabulos cu Farul, in ultima etapa din play-off. La 1-0 pentru CFR Cluj, Panagiotis a primit o pasa din lateral de la Birligea și a șutat din prima cu stangul, din drop. Mingea s-a dus aproape de vinclu, fara ca Buzbuchi sa poata…

- Jayson Papeau, extrema de la Rapid, a raspuns dupa declarațiile lui Robert Nița. Fostul atacant a oferit detalii despre un conflict intre francez și Bogdan Lobonț, antrenorul interimar din Giulești. „Am aflat ca Lobont certa un strain la pauza meciului cu CFR Cluj, iar ala i-a zis: «Prietene, tactic…

- William Baeten (26 de ani), extrema dreapta de la FCU Craiova, a marcat doua goluri cu U Cluj, in play-out-ul din Superliga. Jucatorul dorit de Gigi Becali la FCSB a reușit meciul sezonului in Superliga. A marcat doua goluri cu U Cluj și a intors rezultatul, dupa ce FCU Craiova fusese condusa cu 0-1.…