- Romania va avea la dispoziție mai mult timp pentru indeplinirea jaloanelor din PNRR, in condițiile in care investițiile și reformele asumate trebuie finalizate pana in august 2026. Investițiile finanțate din fonduri europene pot fi finalizate pana in decembrie 2029, afirma Adrian Caciu, noteaza Mediafax.Ministrul…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 28-29 august pentru finalizarea discutiilor pe marginea modificarii #PNRR – Planul National de Redresare si Rezilienta. Principalele subiecte pe agenda discutiilor au vizat modificarea…

- Ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca fondurile europene pe care Romania le are la dispozitie in perioada imediat urmatoare in domeniul educatiei depasesc 5 miliarde de euro, mentionand ca unul dintre obiectivele strategice este crearea unei generatii noi,…

- Ministrul Marcel Boloș iși incheie saptamana aceasta mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a preluat la 4 mai 2022. Cu aceasta ocazie publica un raport de activitate. Creștere cu peste 20% a gradului de absorție, intr-un an calendaristic In ultimul an (mai 2022 – mai…

- Marcel Boloș spune ca rata de absorbție a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2014-2020 a crescut de la 54% la 77%, in ultimul an fiind trimise si aprobate toate cele 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc 46 miliarde euro pentru investitii strategice. Potrivit…