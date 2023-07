Ce învățăm la Câmpina din furtuna de vineri dimineață? Vineri dimineața, incepand cu ora 2.30 și pana spre ora 5, in zona Campina a fost furtuna puternica. O furtuna precedata de anunțul meteorologilor privind instituirea codului portocaliu de vreme severa. Cod urmat de un mesaj RO-ALERT, dupa ce trecuse prima parte a furtunii. Efectele acesteia au fost foarte puternic resimțite atat la Campina, cat și in localitațile limitrofe, iar in ciuda intervenției autoritaților, efectele se mai resimțeau și la mai bine de 24 de ore de la producerea furtunii. Bun, acum incercam sa vedem ce invațam - și aici ne referim la autoritați - din furtuna de vineri dimineața,… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

