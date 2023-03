Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obtinut un numar mare de medalii la olimpiada internationala de informatica in anii precedenti. Romania, in schimb, nu are nicio Facultate de Informartica in Top 500 mondial. Asta este si o explicatie a faptului ca tinerii pleaca sa studieze in afara Romaniei. Medalii la Olimpiada Internationala…

- Mai tii minte cand Academia Romana a trimis un comunicat prin care spunea ca tehnologia 5G provoaca cancer? Asta spune multe despre nivelul cercetarii din Romania.Despre invatamantul superior de la noi se vorbeste doar cand mai apare vreo stire legata de plagiatul vreunui politician. Cea mai recenta…

- In premiera pentru Romania, Guvernul a aprobat o strategie nationala dedicata educatiei pentru mediu si schimbarile climatice. Documentul adoptat de executiv stabileste actiuni clare pentru cresterea gradului de constientizare in randul copiilor si tinerilor privind dezvoltarea sustenabila si responsabilizarea…

- Vești importante pentru elevii din Romania. Cum vor recupera orele școlarii care vor fi liberi in data de 23 ianuarie și 2 iunie ale anului 2023. Reprezentanții din Educație tocmai au facut anunțul oficial. E valabil pentru toate instituțiile de invațamant. In ce zile vor recupera elevii orele din 23…

- Hans Kluge, directorul pentru regiunea Europa a OMS, a numit „bomba cu ceas” actuala criza a personalului sanitar cu care se confrunta sistemele de sanatate ale țarilor europene. Oficialul OMS s-a referit la numeroasele greve ale lucratorilor sanitari in diverse tari, care indica problemele cu care…

- Elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI de la liceele din Cluj și alte județe din Romania vor invața la ce sa fie atenți in momentul in care doresc sa achiziționeze un produs alimentar.