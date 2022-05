Stiri pe aceeasi tema

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturile comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia.…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia si explozia preturilor la energie si materii prime a impus revizuirea prognozelor de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023, in timp ce inflatia este prognozata sa ajunga la valori record, a anuntat luni Comisia Europeana in noile sale previziuni,…

- Rusia a desfașurat delfini antrenați in timpul invaziei sale in Ucraina pentru a proteja o baza navala din Marea Neagra, transmite Institutul Naval al SUA. Potrivit Institutului Naval al SUA, Marina rusa a amplasat doua țarcuri pentru delfini la intrarea in portul Sevastopol, adapostite chiar in interiorul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a asigurat, luni, ca Rusia va continua negocierile de pace cu Ucraina si a avertizat asupra pericolului real al unui razboi mondial, transmite AFP. „Bunavointa are limitele ei. Si daca nu este reciproca, nu contribuie la procesul de negociere”, a spus Lavrov,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat ca UE va face public un al patrulea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei. In urma razboiului declansat de Rusia in Ucraina, Uniunea Europeana isi propune sa renunte la dependenta de gazul rusesc pana in 2027 si investitii strategice in dezvoltarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Versailles, inaintea participarii la reuniunea informala a Consiliului European, ca tema centrala a acestor discutii va fi razboiul din Ucraina. El a precizat ca acest razboi are urmari in zona noastra si ne afecteaza. Iohannis a mai afirmat ca, in cadrul…

- FMI avertizeaza ca, desi este prea devreme pentru a se contabiliza impactul total al razboiului din Ucraina si al sanctiunilor financiare impuse Rusiei, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact substantial asupra economiei globale”, mai susțin…