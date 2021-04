Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea proprietarilor unei sali de fitness, o instanța din Cluj a decis, vineri, anularea unor prevederi din Hotararea de Guvern prin care a fost prelungita starea de alerta. Decizia nu este definitiva, dar daca, dupa recurs, va fi menținuta, ea va trebui sa se aplice in toata țara, dupa ce…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Hotararea de Guvern prevede reducerea intervalului de circulatie pana la ora 20.00, in localitatile…

- Fondul de Garantare a Creanțelor Salariale va putea fi accesat in condiții simplificate ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Intrucat in actualul context socioeconomic o parte dintre angajatori…

- Proiectele de instalații de gaze care alimenteaza centrale termice cu coșuri individuale, in apartamente nu vor mai fi avizate de verificatorii de proiecte, pentru a fi montate, conform Asociației Energia Inteligenta. I-au CARANTINAT din GREȘEALA la NADLAC! Scandalul este MAXIM In conformitate…

- Hotararea de Guvern privind procedura de amanare a ratelor la credite a fost publicata, saptamana trecuta, in Monitorul Oficial.Potrivit actului normativ, poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului ipotecar,…

- Hotararea de Guvern privind procedura de amanare a ratelor la credite inca nu a aparut in Monitorul oficial, deși a fost adoptata de Guvern. Au intervenit unele modificari fața de proiectul pus inițial in dezbatere, conform reprezentanților Ministerului Finanțelor. Potrivit informațiilor transmise Hotnews…