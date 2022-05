Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Florin Salam și Roxana Dobre urmeaza sa aiba nunta in mai puțin de o saptamana, astfel ca acum sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile. Ei bine, daca ei au fost reținuți in a da detalii, Betty, fiica artistului a facut o serie de dezvaluiri despre frumosul…

- Graba strica treaba! Roxana Dobre nu mai ține cont de nimic atunci cand se afla in trafic, iar regulile de circulație sunt facute sa fie incalcate in cazul vedetei. Paparazzii Spynews.ro. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția lui Florin Salam in timp ce se afla…

- Florin Salam și Roxana Dobre formeaza un cuplu de opt ani de zile și au impreuna trei copii. Nunta lor va avea loc anul acesta, in scurt timp, dupa cum a anunțat ea intr-un interviu pentru Fanatik . Fac și cununia civila, dar și cununia religioasa. In 2021 s-a zvonit ca Florin Salam și Roxana Dobre…

- Bianca Dragușanu a mers cu mama ei la medicul estetician, insa nici ea nu a scapat de o noua intervenție. Vedeta le-a spus fanilor de pe pagina sa de socializare la ce procedura a apelat de aceasta data.

- Chiar daca a aflat ca viitorul ei soț a petrecut de mama focului cu mai multe domnișoare acasa la Gabi Badalau, Roxana Dobre pare sa fie mai fericita ca niciodata. Cu zambetul pana la urechi, partenera de viața a lui Florin Salam a mers astazi din nou in cabinetul medicului estetician. Iata ce procedura…

- Zilele trecute, Gabi Badalau a organizat o petrecere, iar invitat special a fost nimeni altul decat Florin Salam. Bineințeles, de la petrecere nu au lipsit domnișoarele, asta pana cand Bianca Dragușanu a aflat și a venit peste ei. Cu toate acestea, Florin Salam și Roxana Dobre deja și-au stabilit data…

- Bianca Dragusanu face noi dezvaluiri cu privire la relatia sa amoroasa cu Gabi Badalau si ce ar putea urma sa se intample. Vedeta a spus ca anul acesta va avea loc un mare eveniment, pentru care iubitul ei ar fi candidatul ideal. Dupa ce relatia lor a ajuns cunoscuta de intreaga lume mondena, Bianca…

- Da, ați ințeles bine! Se anunța nunta anului 2022 in lumea showbiz-ului romanesc! Florin Salam și Roxana Dobre au declarat, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, ca s-au hotarat sa iși jure iubire și in fața lui Dumnezeu. Iata care a fost prima reacție a celebrului manelist!