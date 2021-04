Stiri pe aceeasi tema

- Tania Budi e apreciata de zeci de ani pentru felul in care arata. Mulți dintre fanii ei au spus ca are silueta unei adolescente, nu a unei doamne de 50 de ani. Iata ca acum, la 53 de ani, vedeta a decis sa faca prima operație estetica. Tania Budi și-a facut prima operație estetica la 53 de ani. Pana…

- Oana Lis și-a luat toți fanii de pe rețelele de socializare prin surprindere, afișandu-se bruneta și cu breton. Partenera de viața a lui Viorel Lis a lasat deoparte inhibițiile și și-a facut o schimbare uluitoare de look, admiratorii de pe Instagram abia reușind sa o recunoasca. Iata cat de mult și-a…

- Dorian Popa a recunoscut ca acorda o mare importanta felului in care arata, așa ca face des sport, are grija la alimentație și viziteaza și cabinetele medicilor esteticieni. Recent, artistul in varsta de 32 de ani și-a facut o noua intervenție estetica. E unul dintre cei ai iubiți cantareți de la noi,…

- Ilinca Vandici nu s-a ferit și a dezvaluit cate operații și intervenții estetice are la nivelul feței și corpului. De multe ori a fost acuzata de unii fani ca a exagerat cu transformarile, in timp ce alții o felicitau pentru felul in care arata la 34 de ani. E prezentatoare la Kanal D, e persoana publica,…

- Carmen Grebenișan este fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai urmarite vloggerițe din Romania. Recent, aceasta s-a lasat din nou pe mana medicului estetician și le-a aratat urmaritorilor sai rezultatul.Mulți dintre prietenii virtuali au fost de parere ca a exagerat cu intervențiile.„Acid…

- In urma cu ceva timp, Lavinia Pirva și-a anunțat fanii ca este pregatita sa apeleze la o serie de tratamente, pentru a obține un ten tanar și luminos. Acum, soția lui Ștefan Banica le-a impartașit urmaritorilor ei experiența pe care a avut-o și rezultatul obținut intr-un timp record. „Acum cateva luni…

- Dupa ce ieri și-a lasat admiratorii cu gurile cascate anunțand ca a trecut din nou pragul medicului estetician pentru o intervenție la nivelul buzelor, iubita lui Dorian Popa s-a ținut de cuvant și le-a dezvaluit fanilor cum arata dupa cea mai recenta schimbare. Așadar, chiar care a postat imaginile…