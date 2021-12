Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc spune ca va interzice construcțiile pe strazile Constantin Brancuși și Frunzișului, pentru ca traficul este blocat. ”Pe Frunzișului nu mai permitem proiecte pana se termina sensul giratoriu. Dupa aceea vom vedea daca se descongestioneaza traficul sau nu. Pe Brancuși ne apropiem…

- „Nivelul ridicat al pretului solicitat de furnizori pentru materia prima principala, gazul metan, nu ne mai permite continuarea sustenabila a activitatii. Din aceasta cauza, la nivel european, si alte platforme industriale au oprit total sau au restrans foarte mult activitatile de productie. Reluarea…

- Suporterii echipei Lazio au primit interdictie de a merge la Marsilia la meciul cu Olympique Marseille, programat, joi, in Liga Europa. Decizia a fost luata de ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, informeaza AFP, citat de news.ro "Deplasarea individuala sau colectiva, prin orice…

- Angajatii Formatiei de Interventie, Salvare si Prim Ajutor din Societatea Romana de Televiziune (TVR), presedintele MediaSind TVR si inca un angajat vor intra joi in greva foamei, dupa ce directorul general interimar al institutiei a refuzat sa discute cu membrii acestui departament despre situatia…

- Andreea Marin a vorbit intr-un interviu marca La Maruța. Ea a spus cum a fost surprinsa de fiica sa, Violeta, recent. Andreea Marin a vorbit și despre ce anume ii aduce pacea in viața și ce face atunci cand are nevoie de alinare. Surpriza pe care a primit-o Andreea Marin din partea fetei sale Andreea…

- Un italian a depus plangere impotriva romancei cu care a avut o relație. Acesta l-a amenințat ca ii va arunca in aer mașina și casa.Romanca, acuzata in Italia de violența domesticaCarabinierii din Roccasecca o cerceteaza pe romanca in stare de libertate. Femeia, care locuiește la Roma, este acuzata…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a raspuns duminica, in emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, mai multor acuzatii ale lui Liviu Dragnea la adresa sa, numindu-l "mincinos" pe fostul lider social-democrat. Intrebat cum comenteaza afirmatiile fostului presedinte al PSD Liviu Dragnea…

