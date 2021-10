Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este o femeie asumata și puternica. Deși nu prea are noroc in dragoste, vedeta face ce face și trece cu bine peste orice obstacol. Cu gandul la Gabi Badalau, de care s-a desparțit recent, diva a postat un mesaj acid la adresa fostei soacre. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- O noua bomba a fost aruncata acum in triunghiul amoros dintre Claudia Patrascanu, Gabi Badalau și Bianca Dragușanu. Dupa ce ultimele zvonuri spuneau faptul ca mama afaceristului a fost de acord cu pensia alimentara de 3.000 de euro pentru nepoți, acum se pare ca Gabi Badalau ar fi refuzat sa faca acest…

- Au parte de o iubire cu nabadai și tocmai de aceea, dupa desparțirea despre care au vorbit public, acum Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, din nou. Mai mult decat atat, afaceristul a recunoscut ca o iubește pe blondina, tocmai de aceea nu poate sta fara ea prea mult timp.

- Bianca Dragușanu a ramas iar singura! Blonda a recunoscut oficial ca s-a desparțit și de Gabi Badalau, care a incercat sa o inșele cu Ema Uta, potrivit click.ro. Bianca Dragușanu nu vrea sa mai auda de nici unul dintre barbații care au intrat și au ieșit ca furtunile din viața ei. Blonda i-a dat papucii…

- Așa cum a intuit deja toata lumea, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu. Deși cu toții se intrebau despre ce este vorba, pana acum, niciunul dintre ei nu a ieșit sa dea o declarație sau sa vorbeasca despre aceasta desparțire. Numai ca, pe adresa de mail [email protected], sursele…

- Bianca Dragușanu a fost pusa fața in fața cu o provocare de zile mari chiar de Gabi Badalau! Cunoscuta blondina a fost rugata sa gateasca, dar, in schimb, i-a oferit o replica usturatoare partenerului sau. Bianca Dragușanu, pusa la cratița de Gabi Badalau! Ce nu i-a convenit blondinei Imbracata in haine…

- Gabi Badalau e ”prins la mijloc” de Claudia Patrașcanu, mama copiilor sai, și Bianca Dragușanu, partenera sa de viața. Fiul de milionar a publicat un mesaj care pare a fi cu subințeles pentru cele doua femei din viața sa.

- Bianca Dragușanu (39 de ani) are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (40 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de un an, din 2013 pana in 2014. Fiica Biancai Dragușanu, pierduta in parc: „Am simțit ca mi se face rau” Bianca și Victor au ramas in relații…