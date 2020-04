Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat vineri ca toate spitalele care se aflau in subordinea autoritaților locale vor trece, pe perioada epidemiei, sub coordonarea Ministerului Sanatații. „Guvernul a decis ca in perioada pandemiei toate unitațile sanitare care se aflau in subordinea autoritaților…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania, fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. Potrivit…

- Programul premierului Ludovic Orban de vineri, 27 martie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: - intalnire de lucru cu ministrul sanatatii, Nelu Tataru (ora 9,00 - sediul Ministerului Sanatatii); din motive ce tin de respectarea normelor de protectie si de distantare sociala, accesul…

- Dupa demisia din aceasta dimineata a lui Victor Costache din fruntea Ministerului Sanatatii, prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat ca il propune ca inlocuitor pe Nelu Tataru, care era secretar de stat la Sanatate. Context: Victor Costache, ministrul Sanatații, și-a dat demisia! Motivul care a dus la…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- Guvernul intenționeaza sa rechiziționeze compania Hexi Pharma Guvernul intenționeaza sa rechiziționeze de compania Hexi Pharma și capacitațile sale de producție pentru a fabrica substanțe biocide. Deși fabrica a fost închisa dupa scandalul de acum 6 ani, linia de producție este funcționala,…

- In situația in care romanii stau acasa și raman in izolare, scenariul cel mai bun pentru Romania este ca varful epidemiei sa aiba loc in a doua jumatate a lunii aprilie, pentru ca atunci vine comunitatea de romani din Spania acasa, cu ocazia sarbatorilor de Paște, a declarat Nelu Tataru, secretar de…