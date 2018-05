Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anuntat retragerea SUA din acordul cu Iranul, un anunt urmat aproape imediat de un val de reactii. La scurt timp, liderii Frantei, Germaniei si Marii Britanii si-au exprimat “regretul si ingrijorarea” fata de decizia presedintelui american, insa au subliniat ca statele pe care le conduc…

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC. Ceremonia de investire a lui Putin va avea loc la Kremlin si va incepe la ora…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, vede o scadere a intensitații propagandei ruse. Cu 15 zile inainte de vizita sa la Moscova, intr-un interviu cu Journal du dimanche, președintele francez a spus ca dorește relații constructive cu Rusia, dar „fara naivitate”. „Trebuie sa construim legaturi culturale,…

- Peste 1.600 de persoane au fost retinute, in mai multe orase din Rusia, in cursul protestelor fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza cotidianul The Guardian.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul ofera transportul și mancarea Politia…

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…