Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirea dintre Gerard Pique (35 de ani), fundașul Barcelonei, și Shakira (45 de ani) ține capul de afiș in presa din Spania. Ibericii scriu acum cum a reacționat Gerard Pique cand a aflat de planul vedetei. Shakira vrea ca cei doi copii ai lor, Sasha (7 ani) și Milan (9), sa mearga impreuna cu ea…

- Fostul cumnat al Shakirei (45 de ani) are o noua ipoteza in cazul desparțirii artistei de Gerard Pique (35 de ani), fundașul Barcelonei. Pique și Shakira au format un cuplu vreme de 11 ani și au impreuna doi copii, Sasha (7 ani) și Milan (9), iar la inceputul lunii și-au oficializat desparțirea. ...

- Gerard Pique mai are doi ani de contract cu Barcelona, dar viitorul sau pe Camp Nou nu e batut in cuie. Pe langa problemele personale legate de „ruptura” de Shakira, „veteranul” din apararea catalanilor a trebuit sa dea explicații și in fața conducerii. In ultima intrevedere pe care a avut-o cu șefii…

- Toata lumea a fost șocata sa afle ca Shakira și Gerard Pique au ales sa se desparta, dupa 12 ani de relație. Cei doi au impreuna doi copii, Sasha, in varsta de 7 ani, și Milan, de 9 ani. Dupa ce ziarele au scris ca Pique s-a mutat din domiciliul conjugal singur, intr-un apartament, iata ca acum, presa…

- Apar noi informații dupa vestea care a luat prin surprindere, zilele trecute, lumea mondena, cea a desparțirii celebrei cantarețe Shakira de fotbalistul Barcelonei, Gerard Pique, dupa 12 ani de relație. Deși presa spaniola a anunțat ca motivul care a dus la ruptura cuplului ar fi fost infidelitatea…

- Furtuna in paradis: fotbalistul Gerard Pique, de la Barcelona, a inșelat-o pe Shakira, alaturi de care formeaza un cuplu de 12 ani. Pique și Shakira nu sunt casatoriți, dar au impreuna doi copii. Fundașul Barcelonei a fost acuzat de infidelitate intr-un articol publicat miercuri in cotidianul catalan…

- Acum, dupa 12 ani de relație, au aparut primele zvonuri despre desparțirea dintre Shakira și Gerard Pique, fotbalistul de la Barcelona. Presa din Spania, citata de GSP , scrie ca cei doi ar fi pe punctul de a se separa. Potrivit spaniolilor de la El Periodico , fotbalistul s-ar fi mutat deja singur,…