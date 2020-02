Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de control al prim-ministrului a descoperit la Tarom nereguli grave din ziua motiunii impotriva Vioricai Dancila, cand Razvan Cuc a fost acuzat ca a cerut directorului companiei, Madalina Mezei, sa tina aeronavele la sol pentru ca parlamentarii sa nu ajunga la vot in Bucuresti.

- Dupa un control la TAROM, Corpul de control al premierului transmite, printre altele, ca nu s-a aflat inca daca Razvan Cuc a incercat sau nu sa tina la sol avioane pentru a impiedica parlamentarii sa ajunga al Bucuresti si sa voteze rasturnarea Cabinetului Dancila. In plus, nu e clar nici…

- Ministrul propus al Transporturilor, Lucian Bode, a primit miercuri aviz negativ in comisiile parlamentare. El i-a transmis fostului ministru Razvan Cuc ca prefera sa fie ministru in Guvernul condus de Ludovic Orban, decat sa fi fost, „Doamne fereste”, condus de Viorica Dancila.

- Fosta sefa a companiei Tarom, Madalina Mezei, a intrat in vizorul Poliției Ilfov. Anchetatorii verifica modul in care a folosit banii primiti pentru chirie pe care ii primea de la Tarom. Poliția Ilfov s-a autosesizat in acest caz, pornind de la informațiile furnizate de Mezei in declarația de avere,…

- Intr-o țara care are rate mari de abandon școlar, unde peste o treime din copii traiesc sub pragul saraciei, unde doar vreo 20% dintre copiii unei generații termina facultatea, decidenții au considerat oportuna adoptarea unei legi care marește cu o treime pedepsele pentru cei care amenința profesori…

- Patruzeci și trei de kilometri de autostrada in douasprezece luni. Atat s-au putut deschide anul acesta. Asta deși, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a cheltuit in acest an peste un miliard de euro. Cu toate acestea a dat spre folosința doar loturile 3 si 4 ale autostrazii…

- ​Claudia Florina Prisecaru, fosta colaboratoare a Securitații în perioada comunista (conform unei decizii a Curții de apel București, care nu e definitiva), se va duce pe un post de director la Curtea de Conturi. Informația a fost confirmata, pentru HotNews.ro, și de ministrul Finanțelor, Florin…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, ii transmite premierului Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca in București este nevoie de o centura la profil de autostrada ca are lasate 3 contracte semnate tocmai in acest sens și ii cere doar sa duca mai departe proiectul pregatit de fostul Guvern.Citește…