Ce însemnătate au broșele Reginei Marii Britanii Ce insemnatate au broșele Reginei Marii Britanii Regina Elisabeta nu se teme sa faca alegeri indraznețe in materie de fashion. Ea poarta adesea ținute in culori puternice pe care le accesorizeaza corespunzator. Pe langa palarii, Regina mai iubește și broșele. Broșe spectaculoase pe care le integreaza mereu in ținutele sale. Puțini știu insa ce insemnatate au aceste accesorii… Broșa „coș cu flori” Regina a primit aceasta broșa de la parinții ei in 1948, atunci cand s-a nascut Prințul Charles. A purtat-o in primele fotografii oficiale in care apare fiul ei. Apoi, 65 de ani mai tarziu, la botezul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- MISTER… Daca este pentru prima data cand procurorii DNA anunța sumele fabuloase pe care ambulanțierul și infirmiera din Barlad le cereau pentru concursurile aranjate din sistemul medical vasluian, ar trebui ca sa mai fie inca una! Procurorii DNA trebuie sa afle și la cine mergeau șpagile imense cerute…

- Astazi se implinesc 73 de ani din momentul in care Regele Mihai al Romaniei și-a pus semnatura pe actul de abdicare de la conducerea țarii. Comuniștii romani, sprijiniți de militari sovietici, i-au impus regelui, prin șantaj și amenințare, semnarea actului și au proclamat Republica Populara Romana.Vreme…

- Care au fost cele mai grele momente pentru Regina Elisabeta a II-a de anul acesta? Loviturile primite de suverana Marii Britanii și tensiunile din Familia Regala din 2020. Cele mai grele momente pentru Regina Elisabeta. Tensiunile din anul 2020 Familia Regala a Marii Britanii a fost cutremurata serios…

- Irina Loghin nu a avut o copilarie ușoara. Insa, pe cat de crunta a fost saracia in care a crescut, alaturi de frații ei, pe atat de frumoase sunt amintirile de atunci. Regina cantecului popular iși amintește acum, la 81 de ani, cu zambetul pe buze peripețiile din urma cu 75 de ani. Irina Loghin a povestit…

- Shopping online – ANSWEAR.ro Chiar daca aveai obișnuița de a proba in magazin, trebuie sa știi ca și in varianta de shopping online probatul este posibil și mult mai placut. Sa porți cateva ore un pantof iți poate clarifica felul in care te simți, daca e un calapod care ți se potrivește sau un material…

- Interviu cu Dr. Paul Silviu Biriș, Medic primar Radiologie – imagistica medicala, Spitalul REGINA MARIA Brașov Rep.: Care sunt progresele facute in imagistica la spitalul REGINA MARIA din Brașov, in ultimii 10 ani? In urma cu 10 ani, cand am inaugurat departamentul de Imagistica Medicala in spitalul…

- In Romania, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, procentul ajungand la 50% in cazul femeilor cu varsta de peste 40 de ani. Cum apare infertilitatea, care sunt semnele ei si ce tratamente sunt recomandate vorbim astazi cu domnul doctor Romeo Micu, Seful departamentului de Obstetrica-ginecologie…