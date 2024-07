Stiri pe aceeasi tema

- Cand Keir Starmer a fost ales sa conduca Partidul Laburist din Marea Britanie, in 2020, imediat dupa ce partidul suferise cea mai mare infrangere din ultimii 85 de ani in alegerile generale, el si-a asumat misiunea de a face formatiunea din nou eligibila. Patru ani mai tarziu, dupa 14 ani de guverne…

- Liderul laburist britanic, Keir Starmer, a primit in mod oficial vineri de la regele Charles al III-lea misiunea de a forma noul guvern, in urma victoriei zdrobitoare a partidului sau in alegerile parlamentare de joi, transmite AFP. Starmer a fost primit la miezul zilei timp de o jumatate de ora la…

- Rishi Sunak, care pare condamnat la uitare electorala dupa alegerile legislative de joi, este al cincilea prim-ministru pe care Partidul Conservator din Marea Britanie l-a avut in decurs de opt ani. El pare destinat esecului, dar stie macar de ce? se intreaba POLITICO intr-o analiza publicata in ajunul…

- Scandalul pariurilor continua sa pateze campania pentru alegerile generale din Marea Britanie, și asta pentru ca Partidul Conservator i-a suspendat din funcție pe candidații Craig Williams și Laura Saunders, care sunt acum cercetați de Comisia pentru jocuri de noroc. Cei doi au obținut informații confidențiale…

- Premierul britanic Rishi Sunak, criticat pentru ca a plecat mai devreme, joi, de la comemorarile cu ocazia Debarcarii din Normandia, pentru a aparea intr-o emisiune TV, si-a cerut scuze vineri, recunoscand ca a fost o „greseala”, relateaza Sky News, potrivit news.ro.Potrivit presei britanice, Rishi…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat, miercuri, 22 mai, alegeri legislative la 4 iulie, punand astfel capat multor luni de speculatii pe tema datei acestui scrutin in care opozitia laburista este larg favorita, relateaza AFP, citata de News.ro.Acest scrutin era asteptat initial in toamna, insa va…

