Stiri pe aceeasi tema

- Multe popoare din cele mai vechi timpuri se ocupau cu talmacirea viselor. Cei care se lucreaza cu lucreaza cu visele, au aflat ca acestea sunt pline de semnificații. Visele sunt folositoare pentru a invața mai multe despre sentimentele, gandurile, comportamentul, motivele, celui care le-a visat. Ce…

- Beneficiile unui tip de hrana fara conservanți, coloranți artificiali, arome și organisme modificate sunt clare. In acest articol va vom dezvalui toate avantajele hranei naturale pentru pisici de la Lenda. Hrana naturala pentru pisici de la Lenda: mult mai mult decat un moft Exista din ce in ce mai…

- Atunci cand șerpii apar in vis inseamna o semnificație nebanuita. Taratoarele au legatura cu provocarile și sentimentele persoanei care le viseaza. Aceasta trebuie sa le faca fața in viața zilnica acestor sentimente. Ai visat șerpi? Ce inseamna și de ce trebuie sa te ferești Conform teoriei de intrepretare…

- Nu trebuie crezut in vise, sunt de parere preoții. Au ca argument spusele ințeleptului rege Solomon: „Cela ce tuturor viselor nu crede, filozof duhovnicesc este”. Dar, daca prezența unui spirit mai poate fi contestata, a unui lucru cert, analizat de specialiști de sute de ani incoace, cum poate? Tocmai…

- Cu siguranța v-a aparut macar o data sangele in vis, dar știți oare la ce se refera acest lucru? Noi va prezentam toate semnificațiile acestui simbol controversat, avand o mulțime de sensuri.

- Semnificația viselor este una speciala pentru tine pentru ca e modul in care subconștientul iți ofera diferite mesaje. Ce inseamna daca visezi șobolani? Din pacate, conotația nu e buna pentru nimeni. Semnificație vise: Ce inseamna daca visezi șobolani? Oamenii viseaza mult, dar uita aproape majoriatea…

- Cu siguranța și ție ți-a aparut in vis macar o data un șarpe. Semnificația lui este foarte complexa, reprezantand de altfel una dintre expresiile marcante ale inconștientului fiecaruia. Simbol al raului și al diavolului, prezența lui lasa loc de diverse interpretari, atat pozitive, cat și negative.

- Toate visele sunt inspirate de realitate, chiar daca uneori nu ne dam seama de acest lucru, spun psihologii. Avem sute de vise pe an, iar fiecare dintre ele, ba chiar fiecare element in parte, poate fi interpretat. Semnificația visului in care cineva te striga pe nume Atunci cand visezi ca ești strigat…