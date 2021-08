23 august reprezinta o data de referința in istoria țarii noastre, deși a fost sarbatorita cu mult fast drept ”Zi Naționala” in comunism. In prezent a devenit o zi cam ignorata și nu ar trebui. Daca nu știați, ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilita de Parlamentul European, printr-o Declarație din anul 2008, ca Ziua Europeana de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului. Totodata, in anul 2011, Parlamentul Romaniei, prin Legea nr. 198, a declarat ziua de 23 august Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului. Momentul ce se incadreaza la data de…