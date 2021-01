Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, pledeaza pentru pastrarea studiului istoriei si geografiei in curricula scolara ca discipline de sine statatoare, cele doua materii insemnand, pe de o parte, cultura generala si orientare in viata contemporana, iar, pe de alta parte, orientare elementara…

- Maria Moța, membru in Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii ii sare in aparare arbitrului Sebastian Colțescu acuzat de discriminarea antrenorului Pierre Webo. Maria Moța susține ca nu este vorba despre nicio discriminare, dat fiind ca arbitrul Colțescu a folosit cuvantul negru ca și…

- 4.931 de cazuri noi de Covid-19 au fost confirmate in urma procesarii a 11.266 de teste, in ultimele 24 de ore , in țara vecina Romania. Totodata, boala a rapus alți 149 de romani. La terapie intensiva sint internați 1.187 de pacienți, transmite digi24.ro. Pina astazi, 16 noiembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- ”Cum se face corect un test de sarcina acasa?”, este intrebarea de pe buzele a multor femei in zilele noastre! Fie ca vorbim despre o sarcina dorita sau una la intamplare, exista multe doamne și domnișoare care nu știu cum se face, de fapt un test de sarcina! Ce inseamna daca a doua linie e neclara?…

- Academica Clinceni a anunțat 8 cazuri de coronavirus. Șase dintre ele sunt la nivelul lotului de jucatori. Academica Clinceni fusese ferita de coronavirus pana in aceasta saptamana. Rezultatele celor mai recente teste nu i-au picat deloc bine lui Ilie Poenaru. Intr-un moment excelent pentru echipa,…

- Clubul Turris-Oltul Turnu Magurele, din Liga 2, a anuntat, miercuri, ca are 15 jucatori si cinci membri ai stafului testati pozitiv cu coronavirus, transmite News.ro.Testele au fost efectuate în cursul zilei de marti.Ce spune clubul pe pagina oficiala de Facebook: "In…

- ASU Politehnica Timișoara, ocupanta locului 3 in Liga 2, a anunțat faptul ca 4 fotbaliști ai echipei sunt infectați cu COVID-19. ASU Poli nu reușește sa scape de coronavirus. Banațenii au anunțat faptul ca testarile efectuate la inceputul acestei saptamani au dezvaluit 4 cazuri de infectare in cadrul…

- Autoritațile informeaza ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 7828 de persoane, dintre care 7477 adulți. Numarul total al copiilor confirmați pozitiv a ajuns la 351- 13 in ultimele 24 de ore. Pana duminica, 8 noiembrie, in…