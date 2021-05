In ultimii ani, marile orase ale lumii s-au organizat dupa conceptul de smart city, in care tehnologia si colectarea datelor cetatenilor le asigura acestora un nivel ridicat de viata. Experti in arhitectura, urbanism si in politici publice sustenabile explica ce elemente presupune un astfel de oras, analizand totodata stadiul actual al Capitalei noastre