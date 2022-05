Anul acesta a fost unul sumbru pentru investitori, deoarece acțiunile, obligațiunile, Bitcoin și aurul au scazut, in timp ce inflația a distrus valoarea reala a numerarului. Cu toate acestea, in mijlocul dezastrului, puternicul dolar american ramane ferm. Moneda de rezerva a lumii ramane principala valoare de refugiu in cazul unei furtuni financiare și geopolitice. Pana […] The post Ce inseamna un dolar puternic pentru investitori? first appeared on Ziarul National .