- Petra De Sutter a facut istorie, la finalul saptamanii trecute, prin numirea sa ca vicepremier al Belgiei, devenind astfel persoana transgender cu cea mai inalta funcție in politica in Europa.

- O grupare infracționala organizata, care ar fi comis pe teritoriul Belgiei peste 100 de furturi din locuințe, a fost destructurata in urma unei colaborari a autoritaților romane cu cele belgiene, a informat,...

- O grupare de hoti care dadeau spargeri in locuinte din Belgia a fost destructurata, marti, de DIICOT, dupa o ancheta derulata in colaborare cu politisti din vestul Europei. Banda de infractori era condusa de un interlop din Buzau, care detinea la granita Belgiei cu Germania o casa folosita ca refugiu…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Belgiei, a saptea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. La finalul calificarilor de sambata, Hamilton s-a urcat pe monoport si a facut salutul “Wakanda Forever” din filmul Black Panther, un nou omagiu…

- Autoritatile belgiene si-au actualizat lista referitoare la regimul calatoriilor si au pus mai multe zone din Romania pe lista rosie, ceea ce inseamna ca pentru cetatenii romani care vin in Belgia din aceste zone vor fi obligatorii carantina timp de 14 zile si efectuarea unui test PCR, potrivit Ministerului…

- Belgia nu are inca un guvern in exercitiu deplin, la 591 de zile de la caderea executivului condus de Charles Michel, pe 21 decembrie 2018, un nou record pentru aceasta tara, relateaza luni agentia EFE.Tabloul politic fragmentat al Belgiei a creat in mod traditional dificultati pentru formarea…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca, incepand cu 1 august, toate persoanele care vor sa intre in Belgia, in scop turistic, vor fi obligate sa completeze anterior un formular online. Sunt exceptate de la aceasta masura persoanele care calatoresc pe alte rute decat aeriana sau navala si care raman…