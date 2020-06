Ce înseamnă „timp limitat” petrecut la terasă Noile reglementari nu explica ce inseamna „timp limitat” petrecut la terasa, cert este ca discutiile lungi sunt istorie, iar de luni cine suna sa faca rezervare va fi anuntat ca au timp limitat. Durata este stabilita printr-o intelegere intre proprietarul de terasa și client. Proprietarul de terase ii va informa pe clienți ca, de luni, […] Articolul Ce inseamna „timp limitat” petrecut la terasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul de terase ii va informa pe clienți ca, de luni, vor petrece un „timp limitat” la masa pentru ca asa spune ordinul care stabileste regulile. Ordinul nu spune ce inseamna „timp limitat” petrecut la terasa. Daca nu scrie, inseamna ca nimeni nu stie. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica,…

- Potrivit Mediafax, durata pe care o persoana o poate petrece la masa va fi stabilita printr-o intelegere cu proprietarul. In momentul in care va face rezervarea, clientul va fi informat de proprietarul de terasa ca va putea petrece doar un „timp limitat” la masa. Asta intrucat asa prevede ordinul…

- Proprietarul de terasa ii va informa pe clienti ca vor petrece un „timp limitat" la masa pentru ca asa spune ordinul care stabileste regulile. Cu toate acestea, ordinul nu spune clar ce inseamna acest „timp limitat" petrecut la terasa. Reprezentantii Grupului de Comunicare Strategica, organismul Guvernului…

- Nimeni nu poate explica ce inseamna „timp limitat” petrecut la terasa, cert este ca discutiile lungi sunt istorie, iar de luni cine suna sa faci rezervare va fi anuntat ca au timp limitat. Durata este...

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen tinea luni prima pagina in presa austriaca, in pofida faptului ca a cerut scuze dupa ce a incalcat izolarea impusa de Guvern in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza AFP.

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen tinea luni prima pagina in presa austriaca, in pofida faptului ca a cerut scuze dupa ce a incalcat izolarea impusa de Guvern in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza AFP.

- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen tinea luni prima pagina in presa austriaca, in pofida faptului ca a cerut scuze dupa ce a incalcat izolarea impusa de Guvern in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza AFP.

- In urma masurilor de sprijin adoptate recent de Guvernul Romaniei in contextul crizei COVID-19, categoria Intreprinderilor Mici și Mijlocii („IMM-urile”) a devenit extrem de relevanta, intrucat acestea sunt principalii beneficiari ai masurilor de sprijin adoptate pana acum. Ce este un IMM? Pentru a…