Ce înseamnă sunetele sirenelor de alertare in România? In Romania, peste 7.700 de sirene de protecție civila ar trebui sa ne avertizeze ca suntem sub riscul unui atac aerian sau in mijlocul unui dezastru natural. Aceste semnale sonore ne indica ca trebuie sa ne adapostim. In București, din 454 de sirene pentru avertizarea populației, doar 330 sunt funcționale. Mai mult, doar 187 sunt introduse intr-un sistem de alarmare și pot fi acționate de la distanța, restul fiind acționate doar de la fața locului. In ultimele doua saptamani, sirenele de alarmare a populației s-au auzit in Iași și in Vaslui. Vezi și Cum ne dam seama daca vine razboiul? Care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

