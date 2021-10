Stiri pe aceeasi tema

- Muzica inseamna putere și magie. Muzica inseamna viața. In același timp muzica are puterea de a ne unii indiferent cat de diferiți suntem. Ne mișcam cu toții pe același ritm și ascultam ca un singur suflet.Dintotdeauna, pentru totdeauna, Muzica Unește! Oriunde ai fi, oricine ai fi, te miști…

- In repetate randuri de-a lungul timpului au aparut zvonuri cum ca Anamaria Prodan și Dan Alexa ar trai o relație de iubire. Intotdeauna au negat, iar acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, antrenorul a ținut sa clarifice odata pentru totdeauna acest subiect. A specificat ca intre el și impresara…

- Politehnica a avut cateva emotii intr-un meci cu o echipa care avea zero puncte si zero goluri marcate – Unirea Constanta, adica fosta Farul sau echipa care joaca pe locul „marinarilor”. Pana la urma alb-violetii au marcat pe final si s-au descatusat dupa prima reusita. A fost 2-0 pentru banateni prin…

- Anamaria Prodan locuiește de cateva saptamani in Dubai. Impresara a plecat din Romania chiar in mijlocul scandalului presupusului divorț de Laurențiu Reghecampf, soțul ei. Recent, ea s-a afișat in Emiratele Arabe Unite alaturi de un barbat celebru, un antrenor care a fost la un pas de separare de soție…

- Anamaria Prodan are doua fete din prima casnicie, pe Rebbeca și Sarah, iar cele douaa au o relație foarte buna cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a povestit cum soțul ei a mers impreuna cu adolescentele in club, pentru a le arata ce inseamna viața de noapte. Impresara a povestit ca cele doua fete iși…

- Impresara de fotbal, Anamaria Prodan, a sosit, marți, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a dat declarații in calitate de martor, intr-un dosar ce vizeaza acționariatul de la Clubul Sportiv Rapid.