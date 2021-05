Ce înseamnă și ce este AWB. Denumirea o vezi atunci când aștepți colete Odata cu pandemia, tot mai multe persoane au apelat la livrarile online, iar inainte de a primi fiecare colet, cumparatorul primește un AWB. Ce inseamna insa denumirea? Ți s-a intamplat probabil sa primește un AWB de la firma de curierat care urmeaza sa iți aduca coletul și este de ințeles. Prin acest AWB poți urmari livrarea coletului și iți poți da seama cand trebuie sa fi acasa pentru a-l ridica. Ce inseamna și ce este AWB Fan Courier explica pe site-ul oficial aceasta denumire, pentru ca fiecare client in parte sa știe ce inseamna codul respectiv pe care il primește. Astfel, potrivit sursei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

