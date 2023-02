Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna, de fapt, gestul controversat cu degetul la nas facut de Elena Udrea, cu diverse ocazii? Int-un interviu acordat din inchisoare in exclusivitate Realitatea PLUS, Elena Udrea a explicat de ce a facut semnul."Eu am spus doar jumatate de adevar. In mod real, gestul l-am aflat de la fostul meu…

- Elena Udrea a starnit multe controverse, dupa ce a facut un gest care a lasat multe de interpretat. Dupa o ședința importanta și tensionata, a dus degetul la nas. Chiar daca acest lucru s-a intamplat cu ani in urma, niciodata nu a explicat ce inseamna aces lucru. Dupa mult timp de așteptare, explicația…

- In anul 2015, Elenei Udrea i se ridica imunitatea de catre Parlament, iar la finalul unei ședințe extrem de tensionate a facut un gest care a nascut mari controverse: a dus degetul la nas. Intr-un interviu pentru Realitatea PLUS, Udrea a explicat ca acest gest este al lui Celine Dion și insemna ca…

- Ce sunt indicatoarele de pe bordul mașinii! Toți suntem șoferi și conducem mașina personala, fie la munca, fie cu alte ocazii. Dar, deși profesioniști, nu de puține ori nu am fost interesați de multe din acele luminițe care ne apar pe bordul mașinii. De fapt, in urma cu cațiva ani, un sondaj britanic…

- Un studiu Eurostat publicat recent de catre Politico Europe privind comerțul statelor UE cu Rusia in 2022 evidențiaza un aspect incredibil despre Romania. Realitatea din spatele studiului Eurostat Politico Europe a publicat in aceasta saptamana un studiu Eurostat privind situația comerțului dintre…

- Sorana Darclee a clarificat tema depresiei pe care a suferit-o, mai exact a presupusului motiv care ar fi fost reprezentat de dovorțul ei. Fosta solista a trupei A.S.I.A a subliniat ca problemele ei au aparut, de fapt, din cauza unui cumul de factori.

- Anul acesta de Craciun o echipa Realitatea PLUS a ajuns in casa unei familii de nevazatori. Am vrut sa vedem cum se simt sarbatorile pentru cei care nu se pot bucura la fel ca noi de frumusețea bradului de Craciun. Am fost insa impresionați inca din primele clipe de o alta frumusețe.La prima vedere,…