Ce înseamnă semnul Crucii în formă de X Ce inseamna semnul Crucii in forma de X? Cea mai cunoscuta cruce cu o asemenea forma este cea a Sfantului Andrei . O asemenea cruce a fost utilizata la torturarea și uciderea Sfantului. Astazi, un astfel de simbol se regasește la intersecțiile drumurilor cu calea ferata! Crucea Sfantului Andrei este astazi prezenta in cultura europeana, fiind intanita in codurile rutiere. Simbolul poate fi gasit la traversarea unei treceri la nivel cu calea ferata – crucea este cea care atenționeaza ca se apropie o cale ferata. Se pare ca in urma cu sute de ani, aceste cruci erau puse de catre creștini la intersectiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

