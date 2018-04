Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca si-au dat seama ca nu esti niciodata singur pe sosea, românii au dezvoltat un veritabil limbaj prin care se avertizeaza si îsi multumesc reciproc cu ajutorul luminilor masinii. Ca sofer trebuie sa cunosti acest limbaj codificat.

- Comisia Europeana ia la ochi Romania din cauza poluarii: este posibil sa se impuna noi limite circulatiei masinilor diesel in marile orașe. Comisia Europeana intentioneaza sa intensifice presiunile asupra tarilor acuzate ca nu iau masuri eficiente pentru imbunatatirea calitatii aerului in…

- Noua lege RCA, intrata in vigoare inca de anul trecut, prevede ca firma de asigurare sa plateasca șoferilor pagubiți in accidenete rutiere mașina la schimb pe perioada in care automobilul propriu se afla in service.

- Un șofer nervos a luat la bataie un șofer de troleibuz din Capitala. Bataușul, pe care il cauta poliția, a recurs la violența fizica pentru ca ar fi fost deranjat de niște manevre efectuate de conducatorul troleibuzului.

- Un proiect interesant, dar care va starni multe controverse, ar putea schimba puțin soarta mașinilor implicate in accidente rutiere. Mai exact, autoturismele care vor suferi avarii grave la sistemele de siguranța in urma unor accidente vor avea Inspecția Tehnica Periodica suspendata pana la terminarea…

- Soferii de tir, dar si patronii lor trebuie sa aiba in vedere anuntul Regatului Tarilor de Jos prin care nu mai permite soferilor de tir sa doarma in cabina autotrenului. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, tranziteaza sau desfasoara activitati pe teritoriul Regatului…

- Mulți șoferi din Republica Moldova continua sa nu tina cont de actiunile desfasurate de autoritati și continua sa incalce grav prevederile Regulamentului Circulatiei Rutiere. Inspectoratul National de Patrulare face publica o noua sinteza cu abateri inregistrate de conducatori auto din tara in weekend-ul…