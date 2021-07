Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aleg tot mai mult conținutul video pentru comunicarea cu followerii In prima jumatate a anului, companiile au folosit tot mai puțin rețelele de socializare tradiționale, precum Facebook, Twitter și Linkedin, alegand preponderent Instagram ca rețeaua preferata pentru promovarea brand-ului…

- Bukayo Saka, una dintre principele ținte ale abuzurilor rasiste ale fanilor în perioada Euro 2020, a ținut sa transmita pe Twitter ca vrea ca ”niciun copil sau adult sa nu primeasca mesajele de ura” primite de el. “Platformelor social media Instagram, Twitter si Facebook,…

- Internationalul englez Bukayo Saka a notat, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca ar vrea ca nicio persoana sa nu fie tinta unor mesaje de ura ca acelea primite de el si de colegii sai in ultimele zile. “Platformelor social media Instagram, Twitter si Facebook, vreau ca niciun copil sau adult…

- Daca v-ati intrebat de-a lungul timpului, ce se intampla in cadrul ședințelor politice și ce contribuție are fiecare politician, acum suntem destul de aproape de a afla adevarul. Un sistem cu inteligența artificiala este folosit pentru a masura cat timp petrec politicienii pe telefoanele lor in timpul…

- „Ești îngrijorat ca o persoana pe care o cunoști devina extremist?” este alerta pe care utilizatorii Facebook au relatat ca o vad pe platforma social media, potrivit Insider.Utilizatori ai Facebook au relatat de asemenea ca au primit avertismente potrivit carora „ar fi…

- TikTok, platforma cu foarte multi copii printre utilizatori, este cea mai vulnerabila la fake-news, dintre retelele sociale. Rusia domina piata manipularii retelelor sociale, iar politicienii isi cumpara like-uri pe Facebook si Instagram. Aceasta noteaza Deutsche Welle, bazandu-se pe un raport al Centrului…

- Donald Trump inca interzis pe Twitter și Facebook. Unde il poți urmari! Consiliul de supraveghere Facebook a hotarat ca Donald Trump ramane interzis pe aceasta platforma. La fel se intampla și pe alte platforme importante, cum ar fi Tiwtter sau Instagram. Fostul Președinte al Statelor Unite a luat o…

- Consiliul de supraveghere al Facebook a decis miercuri sa-i interzica in continuare fostului președinte american Donald Trump sa posteze mesaje pe pagina sa de pe aceasta retea sociala si pe contul sau de Instagram, relateaza AFP, citata de Agerpres. Decizia nu este permanenta, ea urmand sa fie reanalizata…