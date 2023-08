Ce înseamnă screeningul? Screeningul este un program in cadrul caruia se asigura testarea unui grup populațional, in cazul nostru femei, pentru a putea depista femeile care au un risc de a dezvolta o anumita boala, in cazul programului nostru, cancer de col uterin. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unii cititori iși mai aduc aminte probabil de cumplita tragedie produsa la inceputul anului 2020 la Șcheia, la trecerea la nivel cu calea ferata din zona Angeltrans SRL, unde un microbuz in care se aflau doi frați a fost lovit violent de trenul InterRegio Iași – Timișoara Nord. In urma acelui ...

- Oamenii legii au descins in doua locații din Timișoara, pentru a-l reține pe suspectul principal, vinovat de uciderea a doi batrani, marți, in locuința lor din zona Palatului Dicasterial. UPDATE. Suspectul principal nu a fost gasit la niciuna dintre adrese. UPDATE 2. Polițiștii au ridicat probe din…

- Un cetațean strain cu dubla cetațenie, ucraineana și suedeza, a fost reținut la frontiera dupa ce a prezentat in timpul verificarilor o cartela de identitate diplomatica falsa. Cazul a fost documentat in punctul de trecere Palanca, pe direcția ieșire din R. Moldova. Barbatul a ales culoarul diplomatic,…

- Poliția de Frontiera a venit cu reacție, dupa ce patru polițiști de frontiera au fost precheziționați, iar unul a fost reținut pentru 72 ore . „Condamnam orice ilegalitate in cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontiera. Poliția de Frontiera ofera suportul necesar in cadrul activitaților…

- Titi Aur, expert in domeniul condusului defensiv, este speriat de numarul tot mai mare al romanilor care se urca la volan sub influența substanțelor interzise. Azi, o alta vedeta, Xonia, s-a ales cu dosar de cercetare penala. Celebrul pilot de raliuri ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre…

- Dupa episodul din editia de ieri in care am incercat sa demitizam o parte dintre legendele care circula si care vizeaza postul crestin si slabirea sau detoxifierea organismului, astazi „Ziarul de Iasi" abordeaza doua aspecte mai „de nisa". Alaturi de dr. Adina Rusu, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti…

- Patru barbați banuiți ca au intrat in casa peste o familie din Oravița, acum aproape patru luni, au fost depistați de polițiștii carașeni in celalalt capat al țarii. Trei suspecți au fost prinși de polițști in luna aprilie, iar un al patrulea a fost reținut ieri de oamenii legii, la Tulcea. „Ieri, 19…

- Agentia a obtinut in prima instanta anularea unei hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Silistea, din judetul Constanta, iar cazul ajuns pe rolul Curtii de Apel, dupa ce Consiliul Local, dar si comuna, prin primar, au declarat recurs. Decizia Curtii de Apel Constanta va fi definitiva.Curtea…