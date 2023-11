Ce înseamnă să învingi un grup terorist? Israel a raspuns la atacul ingrozitor al Hamas din 7 octombrie cu o forța copleșitoare. Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a jurat sa „ștearga Hamas de pe fața pamantului”. Faptul ca Israelul a raspuns violenței Hamas prin violența nu este nici pe departe surprinzator, avand in vedere superioritatea militara convenționala a IDF. Cu toate […] The post Ce inseamna sa invingi un grup terorist? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Benny Gantz, liderul opoziției israeliene și ministru in cadrul guvernului de cand a inceput razboiul cu Hamas, a lansat miercuri seara un avertisment catre gruparea șiita libaneza Hezbollah, care este implicata inca din 7 octombrie in schimburi repetate de focuri cu Israelul, relateaza Sky News.El…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat sambata ca Israelul il va „gasi” si „elimina” pe liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, Yahya Sinouar. „Il vom gasi pe Sinouar si il vom elimina”, a afirmat Gallant in timpul unei conferinte de presa la Tel Aviv. „De acest…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat sambata ca Israelul il va „gasi" si „elimina" pe liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, Yahya Sinouar, informeaza AFP.

- Interviu realizat de Alvaro Escalonilla - Ahron Bregman, profesor de studii de razboi la King's College din Londra, avertizeaza ca Hezbollah ar putea deschide un nou front in razboi atunci cand gruparea militanta palestiniana "va fi in pericol real". Israelul a intrat "o noua faza a razboiului" impotriva…

- "Israelul nu are niciun interes in razboi cu alt inamic in afara de Hamas, iar operațiunile sale terestre in Gaza vor avea loc cand condițiile vor fi potrivite, a declarat oficialul israelian. „Ziua nu este departe...manevra va incepe atunci cand vor fi create condițiile potrivite”, a spus Yoav Gallant. Gallant…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, duminica, 22 octombrie, ca Israelul pregatește o ofensiva terestra in Fașia Gaza, cu scopul de a elimina organizația terorista Hamas. Oficialul a oferit și cateva informații vizavi de acțiunile pregatite, exprimandu-și optimismul cu privire…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar ca va fi chiar ultima daca Israelul va reuși in final sa elimine gruparea terorista Hamas.

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, susțin o conferința de presa comuna.Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat ca desfașurarea de active americane in regiune a transmis un mesaj puternic.El…