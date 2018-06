Ce înseamnă principiul de drept „ne bis in idem“ „Ne bis in idem“ este un principiu de drept care limiteaza sanctionarea unei persoane pentru savarsirea unei infractiuni pentru care a fost deja achitata sau condamnata printr-o hotarare definitiva. Principiul se refera nu doar la dreptul de a nu fi condamnat de doua ori pentru aceeasi fapta, ci si la dreptul de a nu fi urmarit sau judecat de doua ori pentru aceeasi fapta. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

